Aquidauanense enfrenta o Costa Rica na fase de quartas de final

Disputa será no Estádio Mario Pinto, às 15 horas / Vinicius Eduardo

Após a conclusão de todos os jogos da primeira fase do Campeonato Estadual de Futebol da serie A, o Aquidauanense garantiu vaga nas quartas de final da competição. O "Azulão" terminou em quarto lugar no grupo B, com 10 pontos e a vaga garantida para a sequência do campeonato.

Os jogos da fase de quartas de final já começam no próximo sábado (25), dia em que o Aquidauanense enfrenta o Costa Rica no Estádio Mario Pinto, às 15 horas. A equipe de Costa Rica terminou a primeira fase em 1º lugar do grupo A, com 19 pontos.

Nesta fase, as equipes jogarão no sistema ida e volta e garantem vaga para a fase semifinal. O clube que tiver maior número de pontos nesta fase, em caso de igualdade de pontos, o critério de desempate será a aplicação do artigo 10 do regulamento da competição.

A Prefeitura de Aquidauana e a Câmara Municipal de Aquidauana são parceiros do Aquidauanense Futebol Clube, apoiando o time nas disputas dos jogos do Campeonato Estadual de Futebol Profissional. Estes dois órgãos públicos aportaram recursos financeiros e apoio logístico para que o clube tivesse condições de disputar o campeonato.

Além disso, durante os jogos do Aquidauanense no Estádio Noroeste, a Fundação de Esportes do Município (FEMA) e a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento com a equipe do SAMU marcam presença, dando suporte ao evento.