Aquidauanense enfrenta o Náutico pelo Estadual Sub-20 neste sábado

Aquidauanense tem duas vitórias na competição / Vinicius Eduardo

O Aquidauanense entra em campo neste sábado, dia 8, pela 4ª rodada do Campeonato Sul-mato-grossense Sub-20. O azulão enfrentará o Náutico de Campo Grande às 15h, no Estádio Mário Pinto, também conhecido como Noroeste em Aquidauana.



Azulão chega para a partida como líder do grupo B, somando 6 pontos após a vitória por 4 a 2 contra o Seinter de Dois Irmãos do Buriti. A equipe tem mostrado bom desempenho e busca manter o ritmo vitorioso para garantir a classificação na competição.



Por outro lado, o Náutico não vive um bom momento, ainda não pontuou no campeonato e vem de uma derrota por 2 a 1 para o Grêmio Santo Antônio. A equipe precisa se recuperar para buscar seus primeiros pontos na competição e reverter a situação.



A arbitragem do confronto ficará a cargo de Everton Moreira Prates, da FFMS, que contará com os auxiliares Alan Bittencourt Cano Rodrigues e Cláudio Henrique Pereira Verao. O quarto árbitro será Guilherme Augusto Faria Hickmann.