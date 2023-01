Aquidauanense enfrenta Operário em amistoso neste sábado

Aquidauanense no último treino antes do jogo / O Pantaneiro

O Campeonato Sul-Mato-Grossense 2023 começa neste sábado (14), às 15h, no Estádio Municipal Mario Pinto, entre Aquidauanense FC e Operário FC.

No estadual as duas equipes não se enfrentam na primeira fase. o Azulão joga a fase de classificação no Grupo B e enfrenta Operário AC, que está sediado em Caarapó, Ivinhema FC, Novo FC e Dourados AC, adversário da estreia, no dia 22, domingo, no Estádio Douradão.

O Galo, atual campeão, está no Grupo A, junto com EC Comercial, Costa Rica EC, SER Chapadão e Coxim AC. A estreia seria contra esse último, no dia 22, mas a partida foi adiada devido à falta de documentação no Estádio André Borges.

Para acompanhar a partida, o torcedor deve fazer a doação de 1 kg de alimento não perecível.