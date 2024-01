Aquidauanense enfrenta Operário em amistoso preparatório para o Estadual

Treinamento do Aquidauanense / Vinicius Eduardo

Aquidauanense FC e Operário FC se enfrentam hoje, 17, às 18h, no Estádio Mario Pinto em um amistoso preparatório. O confronto servirá como preparação para a estreia no Campeonato sul-mato-grossense 2024.



O valor do ingresso para o amistoso é de 10 reais ou uma doação de 1 kg de alimento não perecível.



O Azulão da Princesa estreia no campeonato contra o Dourados, já o Operário joga contra o Coxim na próxima quarta, 24.