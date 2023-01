Aquidauanense estreia com derrota no Campeonato Sul-mato-grossense

O Azulão volta a campo no próximo dia 28, às 15 horas em Aquidauana / Franz Mendes

O Aquidauanense estreou com derrota no Campeonato Sul-mato-grossense, em jogo válido pela abertura da temporada.

O jogo foi realizado na tarde de ontem (22).

O gol foi marcado aos 25 minutos do primeiro tempo. Mateus Bastos lançou na medida para Jair empurrar para o gol.

Na segunda etapa, o Aquidauanense foi atrás do gol de empate, jogou melhor, mas o DAC conseguiu amarrar o jogo.

O Azulão volta a campo no próximo dia 28, às 15 horas em Aquidauana contra o Novo de Sidrolândia.

O próximo compromisso do Dourados será apenas no dia 5 de fevereiro, diante do Ivinhema no Estádio Saraivão.