Aquidauanense estreia com vitória no Estadual 2024

Bruno Chaves comemora o único gol do jogo / @viniciuseduardophoto

No noite de ontem, 24, o Aquidauanense Futebol Clube conseguiu uma vitória apertada de 1 a 0 sobre o Dourados Atlético Clube, garantindo um início positivo no Campeonato Sul-mato-grossense 2024.



O azulão começou o primeiro tempo com um desempenho impressionante. Aos 20 minutos, uma jogada espetacular de Pedro Neto pelo lado esquerdo culminou em um cruzamento preciso para Bruno Chaves, que não desperdiçou a chance e abriu o placar. No final do primeiro tempo, o atacante Gabriel, recebeu cartão vermelho, deixando a equipe com um jogador a menos para o restante da partida.



Com a vantagem numérica, o Dourados AC pressionou no segundo tempo, buscando o empate. O time fez várias tentativas de quebrar a defesa do Aquidauanense, mas sem sucesso. A defesa do Azulão foi um dos destaques da partida, mantendo o placar em favor da equipe de Aquidauana até o apito final.



Este resultado positivo coloca o Aquidauanense garantiu os primeiros três pontos valiosos na competição. A equipe agora se prepara para seu próximo desafio, uma partida contra o Nova Andradina, que será realizada no domingo, às 15h, no estádio de Sidrolândia.