Aquidauanense estreia com vitória no Estadual Sub-20

Comemoração dos jogadores do Aquidauanense / Vinicius Eduardo

Aquidauanense começou com vitória no Campeonato Sul-mato-grossense Sub-20 ao conquistar uma vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio Santo Antônio de Campo Grande. O jogo, que ocorreu no último sábado no Estádio Mário Pinto, no Noroeste, marcou a estreia do time na competição.

O duelo foi bastante disputado e movimentado. Aos 41 minutos do primeiro tempo, o Aquidauanense abriu o placar com um belo gol do meio-campista Peralta. No segundo tempo, o time da casa manteve o ritmo e conseguiu ampliar a vantagem. Aos 39 minutos, Kauê marcou o segundo gol da partida, consolidando a vitória do Aquidauanense.

Com o resultado positivo, o time pantaneiro ocupa atualmente a segunda posição do grupo B, ficando atrás apenas do União ABC, que venceu o Seinter de Dois Irmãos do Buriti por 4 a 1.



Na próxima rodada, o Azulão terá folga e só voltará a campo no dia 5 de julho, quando enfrentará o Seinter em Dois Irmãos do Buriti.