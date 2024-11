Aquidauanense estreia com vitória sobre o Corumbaense no Estadual Feminino

Divulgação

No último sábado, 2, o Aquidauanense estreou no Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino de 2024 com vitória em casa contra o Corumbaense. As meninas de Aquidauana venceram por 2 a 0, com destaque para Luana Baiana, autora dos dois gols da partida.

A partida, realizada no Estádio Mário Pinto, começou equilibrada, com ambas as equipes estudando o jogo. Aos 23 minutos da primeira etapa, Luana Baiana (ex-Vasco) abriu o placar com um gol preciso. No segundo tempo, aos 18 minutos, Luana ampliou a vantagem, garantindo o placar final de 2 a 0 e os primeiros três pontos para o time na competição.

No próximo sábado, o Azulão enfrenta o Seinter em Dois Irmãos do Buriti, com jogo marcado para as 15h.