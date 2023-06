Aquidauanense estreia no Estadual Sub-20 em busca do quarto título

Treino desta sexta-feira pela manhã / Ronald Regis / O Pantaneiro

Neste sábado, dia 24, o Aquidauanense dará início à sua jornada no Campeonato Estadual Sub-20. A partida acontecerá às 15 horas no estádio Mario Pinto (Noroeste), em Aquidauana, contra a equipe do Grêmio Santo Antônio de Campo Grande.

A expectativa para o confronto é grande, e o técnico Mauro Marino expressou sua animação em uma entrevista concedida ao O Pantaneiro.

"Fizemos uma pré-temporada boa, a partir do momento da chegada dos meninos, o trabalho foi forte juntamente com a comissão técnica, com o objetivo de condicionar o mais rápido possível, fomos colocando a nossa ideia de jogo, um modelo bem claro e bem definido."

Mauro Marino coloca o Aquidauanense entre os favoritos ao título nesta edição do campeonato. Ele justifica essa expectativa com base no histórico positivo da equipe na categoria sub-20.

"O Aquidauanense por ter um histórico positivo nesta categoria, são cinco participações no sub-20, com três titulos e dois vices."

O capitão da equipe, o lateral Bruninho, também comentou sobre a preparação intensa do time para a estreia em casa.

"Estamos nos preparando forte para esta estreia, que é em casa. Queremos fazer uma estreia convincente para a torcida que vem aqui nos apoiar o time está bem entrosado, tima cascudo e vamos em busca dos três pontos".



O Aquidauanense integra o grupo B, juntamente com União ABC, Grêmio Santo Antônio, Náutico FC e Seinter. No grupo A estão 7 de Setembro, Operário Atlético Clube, Dourados (DAC), Ivinhema e Águia Negra, enquanto no grupo C encontram-se Operário FC, Novo, Vitória, Comercial e Clube Atlético São Gabriel.

O Aquidauanense, tricampeão da competição, está empenhado em conquistar o quarto título. Vale ressaltar que o campeão e o vice-campeão garantem uma vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A entrada para a partida será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou qualquer quantia em dinheiro.



Assista o vídeo: