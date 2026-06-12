Aquidauanense faz amistoso preparatório nesta sexta-feira, no Estádio Mário Pinto de Souza

Azulão enfrenta a seleção da cidade em duelo que marca sequência da preparação para a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense
Elenco treina desde a semana passada, já sob o comando do treinador português João Carlos Barros / Divulgação/Aquidauanense F.C.
Torcida do Aquidauanense tem compromisso marcado nesta sexta-feira (12), às 17h30, em mais um importante momento da preparação do clube para a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026. O Azulão entra em campo para enfrentar a seleção da cidade, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste.
A partida faz parte da fase de ajustes da equipe visando a disputa da competição estadual e deve servir para observações da comissão técnica, além de dar ritmo ao elenco antes da estreia oficial, no sábado de 20 de junho, às 16h, em casa, contra o Comercial.
A expectativa da diretoria é contar com o apoio da torcida nas arquibancadas para incentivar o time durante o amistoso. A entrada será mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.
Será uma oportunidade para a torcida conhecer mais o elenco que tem a missão de levar o Aquidauanense de volta à elite sul-mato-grossense. O principal reforço, anunciado nesta semana, é o atacante Walter, que já atuou por clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Goiás e Athletico Paranaense, além de uma passagem pelo Porto, de Portugal.
Recentemente, o atacante jogou no futebol sul-mato-grossense, ou seja, conhece bem a realidade da competição estadual. No ano passado, ele defendeu o CRA (Clube de Regatas Aquidauana) na Série B, participando da campanha que terminou com o acesso da equipe à primeira divisão. No certame, disputou nove partidas e marcou quatro gols, sendo uma das principais referências ofensivas do time.
Outra novidade deste ano é o treinador português João Carlos Barros. Ele chegou acompanhado de sua comissão técnica, formada por Júlio Cesar, Miguel Mota e Mathias Robaina, e já está comandando as atividades do Azulão desde a semana passada.
A orientação é para que os torcedores compareçam com a camisa do clube e levem toda a família para prestigiar o evento esportivo, que promete movimentar o fim da tarde desta sexta-feira em Aquidauana.
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