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Série B

Aquidauanense fecha 5ª rodada diante do São Gabriel e pode encaminhar acesso

Azulão busca retomar a liderança e abrir quatro pontos sobre União ABC e Misto, terceiro e quarto colocados, restando apenas duas rodadas para o fim da competição

Redação O Pantaneiro

Publicado em 20/07/2026 às 09:03

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Aquidauanense tenta retomar a ponta da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense / Divulgação/Aquidauanense Futebol Clube

A disputa pelo acesso à elite do futebol sul-mato-grossense ganha mais um capítulo na noite desta segunda-feira (20). Buscando retomar a liderança da competição, o Aquidauanense entra em campo às 19h30 para enfrentar o São Gabriel, em duelo válido pelo encerramento da quinta rodada da Série B.

A partida será disputada no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O São Gabriel está mandando seus jogos na capital sul-mato-grossense.

Após os resultados do fim de semana, o Comercial assumiu provisoriamente a liderança ao vencer o Campo Grande por 3 a 1 e chegar aos 10 pontos. O Aquidauanense aparece logo atrás, com nove, e pode recuperar a primeira colocação em caso de vitória.

Além de reassumir a liderança, o Azulão da Princesa pode dar um passo importante rumo ao retorno à Série A. Se vencer, a equipe do treinador João Carlos Barros chegará aos 12 pontos e abrirá quatro de vantagem sobre União ABC e Misto, terceiro e quarto colocados, ambos com oito pontos, faltando apenas duas rodadas para o encerramento da competição. Os dois times se enfrentaram no sábado (18) e empataram sem gols, enquanto o 7 de Setembro venceu o Taveirópolis por 3 a 0 e chegou aos sete pontos, permanecendo na briga pelas primeiras posições.

A classificação antes do fechamento da rodada tem o Comercial na liderança, com 10 pontos, seguido pelo Aquidauanense, com nove. União ABC e Misto somam oito pontos cada, 7 de Setembro tem sete, Taveirópolis aparece com seis, São Gabriel soma quatro e o Campo Grande é o lanterna, com apenas um ponto.

Pelo regulamento da Série B, os oito clubes se enfrentam em turno único, no sistema de pontos corridos. Ao término das sete rodadas, os dois primeiros colocados garantem o acesso à Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027.

Depois de enfrentar o São Gabriel, o Aquidauanense terá pela frente o lanterna Campo Grande, fora de casa, e fecha a participação na Série B contra o União ABC, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste.

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