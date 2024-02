Aquidauanense garante classificação com vitória sobre o Novo

Esta vitória garantiu ao Aquidauanense a sua classificação para a fase de mata-mata / @eduardofotoms

No último sábado, 24, o Aquidauanense venceu por 2 a 0 o Novo, consolidando sua posição no Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. O confronto, válido pela 8ª rodada da competição, aconteceu no Estádio Mario Pinto, em Aquidauana, onde o time da casa não decepcionou sua torcida.



O azulão começou o jogo em cima do time de Sidrolândia. Aos 4 minutos do primeiro tempo, Willian marcou um belíssimo gol, abrindo o placar e elevando o ânimo da equipe. Já no início do segundo tempo, foi a vez de Mikael brilhar, ampliando a vantagem com outro golaço, desta vez de falta, consolidando a vitória do tima da casa.



Esta vitória não apenas garantiu ao Aquidauanense a sua classificação para a fase de mata-mata do Campeonato Sul-Mato-Grossense, como também reafirmou sua excelente campanha em casa. Até o momento, o azulão ostenta um desempenho impressionante como mandante, acumulando três vitórias sem sofrer nenhum gol.



O time pantaneiro viajará no próximo fina de semana para sul do estado, onde jogará contra o Ivinhema, no domingo, às 15h. Por outro lado, o Novo FC tentará se recuperar enfrentando o DAC em Dourados, buscando melhores resultados na competição.