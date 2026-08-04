Acessibilidade

04 de Agosto de 2026 • 17:49

Buscar

Últimas notícias
X
Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

Quantia foi entregue pela FFMS após campanha quase perfeita do Azulão, marcada por seis vitórias em sete jogos e um golaço do meio de campo na última rodada

Redação O Pantaneiro

Publicado em 04/08/2026 às 15:41

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Aquidauanense conquistou o título da Série B e recebeu prêmio de R$ 30 mil / Vinícius Eduardo/@eduardofotoms

O Aquidauanense encerrou a campanha do título da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense com mais um motivo para comemorar. Além de garantir o retorno à primeira divisão em 2027, o Azulão da Princesa recebeu R$ 30 mil pela conquista, em uma premiação inédita promovida pela FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul). O vice-campeão Misto também foi contemplado e assegurou R$ 20 mil aos cofres.

A entrega da premiação ao campeão aconteceu no último domingo (02), no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, após a vitória por 2 a 0 sobre o União ABC. O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, acompanhou a partida, conversou com torcedores, atendeu a imprensa e celebrou o encerramento de mais uma competição do calendário estadual.

Segundo Petrallás, a premiação em dinheiro foi viabilizada por meio de uma parceria entre a FFMS e a empresa A3DG e representa um avanço no fortalecimento do futebol sul-mato-grossense.

"Estamos vendo o resultado desse trabalho, atraindo empresas para patrocinarem e vincularem a sua marca. Isso só demonstra que já estão olhando para o Mato Grosso do Sul com bons olhos, fruto do trabalho dos clubes, das prefeituras, da imprensa, do Governo Estadual e da federação. Nós fazemos a nossa parte, com muito respeito, pé no chão e, acima de tudo, de forma transparente", disse o presidente.

Dentro de campo, o Aquidauanense confirmou a superioridade apresentada ao longo da competição. Sob o comando do técnico português João Carlos Barros, o Azulão encerrou a Série B com uma campanha praticamente impecável, somando seis vitórias em sete partidas, 18 dos 21 pontos possíveis, 11 gols marcados e apenas quatro sofridos.

No Estádio Noroeste, a equipe manteve 100% de aproveitamento e sequer foi vazada, vencendo Comercial (1 a 0), Sete de Setembro (2 a 0) e União ABC (2 a 0). Fora de casa, derrotou Taveirópolis (1 a 0), São Gabriel (2 a 1) e Campo Grande (3 a 1), resultado que garantiu o título antecipado. A única derrota aconteceu diante do Misto, em Três Lagoas, por 2 a 0.

A partida que marcou a entrega do troféu também entrou para a história por um lance que arrancou aplausos da torcida. Na vitória sobre o União ABC, Juninho marcou um golaço da linha do meio de campo, surpreendendo o goleiro Breno Mohamed, lance que ficou mundialmente conhecido como o "gol que Pelé não fez" e já tem rendido até mobilizações para que concorra ao tradicional Prêmio Puskás entregue pela Fifa.

Com o segundo título da Série B em sua história, o Aquidauanense retorna à elite em 2027 e encerra a temporada consolidando uma das campanhas mais consistentes da história da competição.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Série B estadual

Aquidauanense celebra título com vitória e gol histórico no Noroeste

Festa do título

Campeão antecipado, Aquidauanense se despede da Série B diante da torcida

Esporte

Associação Aquidauanense de Handebol celebra terceiro aniversário como clube

Entidade destaca trajetória de mais de 15 anos de dedicação ao desenvolvimento da modalidade, com trabalho de inclusão social, formação de atletas e conquistas dentro e fora das quadras

Campanha histórica

Atirador de MS encerra Mundial com ouro e quatro medalhas de prata

Publicidade

Futsal

Em casa, Seleção de Aquidauana conquista vice na Liga Estadual Sub-14

ÚLTIMAS

Infraestrutura

Prefeitura revitaliza entrada da Ponte Nova em Aquidauana

Melhorias incluem pintura da ponte, revitalização das calçadas, postes e instalação de nova placa de boas-vindas

Saúde

MS inicia campanha para atualizar vacinação de crianças e adolescentes

Mobilização segue até 01º de setembro; pais e responsáveis devem procurar uma UBS ou sala de vacinação do município

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo