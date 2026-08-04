Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

Aquidauanense conquistou o título da Série B e recebeu prêmio de R$ 30 mil / Vinícius Eduardo/@eduardofotoms

O Aquidauanense encerrou a campanha do título da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense com mais um motivo para comemorar. Além de garantir o retorno à primeira divisão em 2027, o Azulão da Princesa recebeu R$ 30 mil pela conquista, em uma premiação inédita promovida pela FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul). O vice-campeão Misto também foi contemplado e assegurou R$ 20 mil aos cofres.

A entrega da premiação ao campeão aconteceu no último domingo (02), no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, após a vitória por 2 a 0 sobre o União ABC. O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, acompanhou a partida, conversou com torcedores, atendeu a imprensa e celebrou o encerramento de mais uma competição do calendário estadual.

Segundo Petrallás, a premiação em dinheiro foi viabilizada por meio de uma parceria entre a FFMS e a empresa A3DG e representa um avanço no fortalecimento do futebol sul-mato-grossense.

"Estamos vendo o resultado desse trabalho, atraindo empresas para patrocinarem e vincularem a sua marca. Isso só demonstra que já estão olhando para o Mato Grosso do Sul com bons olhos, fruto do trabalho dos clubes, das prefeituras, da imprensa, do Governo Estadual e da federação. Nós fazemos a nossa parte, com muito respeito, pé no chão e, acima de tudo, de forma transparente", disse o presidente.

Dentro de campo, o Aquidauanense confirmou a superioridade apresentada ao longo da competição. Sob o comando do técnico português João Carlos Barros, o Azulão encerrou a Série B com uma campanha praticamente impecável, somando seis vitórias em sete partidas, 18 dos 21 pontos possíveis, 11 gols marcados e apenas quatro sofridos.

No Estádio Noroeste, a equipe manteve 100% de aproveitamento e sequer foi vazada, vencendo Comercial (1 a 0), Sete de Setembro (2 a 0) e União ABC (2 a 0). Fora de casa, derrotou Taveirópolis (1 a 0), São Gabriel (2 a 1) e Campo Grande (3 a 1), resultado que garantiu o título antecipado. A única derrota aconteceu diante do Misto, em Três Lagoas, por 2 a 0.

A partida que marcou a entrega do troféu também entrou para a história por um lance que arrancou aplausos da torcida. Na vitória sobre o União ABC, Juninho marcou um golaço da linha do meio de campo, surpreendendo o goleiro Breno Mohamed, lance que ficou mundialmente conhecido como o "gol que Pelé não fez" e já tem rendido até mobilizações para que concorra ao tradicional Prêmio Puskás entregue pela Fifa.

Com o segundo título da Série B em sua história, o Aquidauanense retorna à elite em 2027 e encerra a temporada consolidando uma das campanhas mais consistentes da história da competição.

