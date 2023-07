Aquidauanense garante vaga nas quartas apesar da derrota para o União ABC

O jogo aconteceu no último sábado, dia 15, no Estádio Olho do Furacão / Lucas Nepomuceno - LVNF

O Aquidauanense foi derrotado pelo União ABC por 2 a 0, em confronto válido pela 5ª rodada do Campeonato Sul-mato-grossense Sub-20. O jogo aconteceu no último sábado, dia 15, no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande.



Desde o início, o Azulão tentou imprimir seu ritmo de jogo e criar oportunidades para abrir o placar. No entanto, esbarrou na sólida defesa do União ABC, que se manteve firme e segurou as investidas do time pantaneiro.



O primeiro gol da partida surgiu logo aos 2 minutos do primeiro tempo, quando o camisa número 09 do União ABC, Michael, balançou as redes e colocou o time da capital em vantagem.



No segundo tempo, o técnico do Aquidauanense fez uma substituição estratégica para tentar reverter o resultado. No entanto, a mudança não surtiu o efeito esperado, e o União ABC continuou impondo sua qualidade de jogo. Aos 12 minutos da segunda etapa, Murilo, camisa 10 do União, marcou o segundo gol da equipe, consolidando a vitória.



Com o resultado, o Aquidauanense ficou com a segunda posição do grupo B na tabela do Campeonato Sul-mato-grossense Sub-20. Por outro lado, o União ABC assegurou a liderança da chave, somando 12 pontos em cinco partidas disputadas.



Próxima Fase



Ivinhema, Dourados, Grêmio Santo Antônio e Operário conquistaram suas vagas na fase final da competição, juntando-se aos quatro times que já haviam garantido suas classificações anteriormente.



Os jogos das quartas de final, serão os seguintes: