Aquidauanense joga mal e sofre goleada de 5 a 0 no Estadual

O Ivinhema FC não tomou conhecimento do Aquidauanense. Jogando no estádio Saraivão na tarde ontem (12), o time da casa goleou o Aquidauanense por 5 a 0 e assume a 3ª posição no grupo B.

Irreconhecível, o Azulão da Princesa fez uma das piores partidas do ano.

Aproveitando do fator de jogar diante de sua torcida, o Ivinhema FC partiu para cima do Aquidauanense no final da primeira etapa.

Após falha do Goleiro Eduardo, o Azulão do vale abriu o placar aos 42 min com Douglas, já Vitão aos 48 min empurrou sozinho para rede no final do primeiro tempo.

No segundo tempo, o técnico do Aquidauanense, Luiz Cruz fez algumas mudanças, porem, não surtiu efeito positivo no jogo.

Com gols de Thiaguinho e o Bruno duas vezes, o Ivinhema decretou a maior goleada do Campeonato Sul-mato-grossense 2023.

Com problemas defensivos, o Aquidauanense terá duas semanas para corrigir, pois enfrenta o Costa Rica, o melhor time da competição, nas quartas de final do Estadual.