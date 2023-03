Aquidauanense joga melhor e abre vantagem sobre o Costa Rica

Cabañas comemora o único gol da partida / @eduardofotoms

Aquidauanense quebrou um tabu no último sábado (25). Com histórico de 12 confrontos, o Azulão nunca havia vencido o Costa Rica dentro casa. O time pantaneiro jogou melhor e ganhou por 1 a 0 o primeiro confronto das quartas de final do campeonato Sul-mato-grossense.

O gol do jogo disputado no Estádio Mário Pinto (Noroeste), em Aquidauana, foi marcado aos 43 da segunda etapa pelo centroavante Matheus Cabanãs.

A vitória foi consolidada a partir de um roubo de bola no meio-campo, em uma jogada trabalhada pelo meia Nenê, o atacante Cabanãs foi lançado e tocou na saída de Rodolfo para dar vantagem ao azulão.

O confronto de volta acontece no domingo (2), no Estádio Laertão, em Costa Rica. O Aquidauanense tem a vantagem do empate.