Aquidauanense mantém aproveitamento de 100% no Estadual Sub-20

Treinamento do Aquidauanense / @eduardofotoms

O Aquidauanense segue imbatível no Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20, mantendo um aproveitamento perfeito. O Azulão acumula duas goleadas nas duas primeiras rodadas, com um total de 11 gols marcados e apenas 4 sofridos.

Na partida de estreia, o Aquidauanense venceu o Corumbaense por 5 a 1, jogando em casa. O destaque do jogo foi o atacante Kennedy, que balançou as redes três vezes. Já na segunda rodada, o Azulão triunfou de virada sobre o Comercial, com um placar de 5 a 3, em uma partida realizada no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande.

Com esses resultados, o Aquidauanense lidera o Grupo A da competição com 6 pontos, três a mais que seus concorrentes diretos, Comercial e Corumbaense.

O time pantaneiro, tricampeão da competição, está em busca não apenas do quarto título, mas também de uma vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior do próximo ano.

O próximo compromisso do Aquidauanense será fora de casa, novamente no Estádio Olho do Furacão, enfrentando a Portuguesa em Campo Grande, no próximo sábado, 22, às 15h.