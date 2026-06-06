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Futebol

Aquidauanense mira volta à elite e inicia preparação para Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Segunda divisão estadual começa no próximo dia 20; Azulão vai estrear diante da torcida

Anibal Placêncio

Publicado em 06/06/2026 às 09:40

Atualizado em 06/06/2026 às 10:04

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Primeiras atividades no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste / Divulgação/Aquidauanense

Com o objetivo de retornar à elite, o Aquidauanense iniciou a preparação para disputar a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de futebol. O elenco se reuniu pela primeira vez na quinta-feira (04), no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste.

As atividades já contaram com a presença do técnico português João Carlos Barros, novidade do Azulão para esta temporada. Ele chegou acompanhado de sua comissão técnica, formada por Júlio Cesar, Miguel Mota e Mathias Robaina, com a missão principal de reconduzir a representação da Princesa do Sul à primeira divisão estadual.

O início da preparação foi marcado por treinamentos físicos e, segundo o presidente do Aquidauanense, Edilson Xandico, o clima é de bastante otimismo e foco no principal objetivo de 2026.

“O torcedor pode esperar uma equipe competitiva e com muita vontade de representar a camisa do Azulão”, garantiu. A expectativa fica por conta da chegada de um reforço anunciado como grande jogador do futebol brasileiro e que vestirá a camisa 18 do time, ainda não confirmado oficialmente.

A estreia do Aquidauanense está marcada para sábado, dia 20 de junho, às 16h, diante do Comercial, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza.

O regulamento deste ano da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) indica que oito equipes participam da Série B. Além do Azulão e do Colorado, o certame reúne Taveirópolis, União ABC, Esporte Clube Campo Grande, 7 de Setembro de Dourados, São Gabriel e Misto de Três Lagoas. O formato é simples, com todos se enfrentando em turno único, em pontos corridos. Os dois primeiros colocados asseguram vaga na Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027.

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