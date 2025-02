Aquidauanense Paulo Zanin conquista pódio em campeonato de motocross

Divulgação

O aquidauanense Paulo Zanin conquistou presença em mais um pódio em outro campeonato de velocross. Ele ficou em segundo lugar na prova realizada nos dias 8 e 9 de fevereiro, em Tacuru.

A competição contou com a presença de pilotos Mato Grosso do Sul, Paraná e Paraná com 378 inscrições no rápido traçado de piso arenoso do Clube de Laço A Carreta.

O evento foi marcado pela presença de vários campeões, sendo destaque o atual ganhador pela Liga das categorias VX1 e VX2, Manuel Tavares, do campeão Estadual Sul-mato-grossense pela Federação de Motociclismo, Paulo Zanin. Pedro Henrique Almeida, segundo maior vencedor na história da Liga Sulmems na VX1, também foi figurinha carimbada no evento.

Do Paraguai, Rodolfo Alana e Silver Jr, foram os campeões Nacionais paraguaios, que fizeram presente pela primeira vez na Liga pela categorias de base, vencendo respectivamente na 65cc e 50cc.

Mesmo com todos os grandes nomes citados, mais uma vez, Carlos Eduardo Mendes Franco venceu, praticamente sem dificuldades, todas as baterias que disputou.

Paulinho Zanin conquistou 2º segundo lugar na categoria vx3 nacional e ficou atrás só do multi campeão brasileiro.