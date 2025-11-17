Aquidauanense Paulo Zanin vence e é campeão estadual de Velocross

A temporada deste ano contou com seis etapas / Reprodução/TV Holeshot

Líder do campeonato por cinco pontos, Zanin largou na frente ao conquistar o Holeshot e abriu vantagem já nas primeiras voltas. Com ritmo forte e consistente, manteve a ponta até o fim e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, confirmando o título estadual.

O aquidauanense Paulo Zanin encerrou a temporada 2025 do Campeonato Estadual Sul-mato-grossense de Velocross com mais um título para o currículo. Ele garantiu a conquista no domingo (16), durante a etapa final realizada em Dois Irmãos do Buriti, ao vencer a bateria decisiva da categoria VX3.

Segundo o portal TV Holeshot, o piloto de Aquidauana também disputou a VX1, onde finalizou na segunda colocação, encerrando o fim de semana com dois pódios.

Com o resultado, Zanin chega ao 18º título em competições organizadas pela Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul (Femems), reforçando sua posição como um dos nomes mais vitoriosos do velocross no Estado.

A temporada deste ano contou com seis etapas, realizadas em Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Porto Murtinho, Guia Lopes da Laguna e Novo Horizonte do Sul, além da final. O campeonato contou com apoio do Supermercado Nacagami, Portal Pantaneiro Hotel e outros parceiros.



Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!