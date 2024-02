Aquidauanense perde amistoso contra equipe amadora de Campo Grande

Goleiro do Aquidauanense, Kaique Sena / @eduardofotoms

No último sábado, dia 17, o time de futebol Aquidauanense perdeu um amistoso contra a equipe amadora Vó Maria, de Campo Grande. O confronto ocorreu no Estádio Mario Pinto em Aquidauana, terminou com uma derrota em 2 a 0.



O jogo teve um início tumultuado, os gols do Vó Maria aconteceram ainda no primeiro tempo. Na tentativa de preservação de seus atletas para compromissos futuros, o treinador Mauro Marino realizou diversas substituições na equipe durante o segundo tempo.



De acordo com a diretoria do Aquidauanense, a realização deste amistoso teve como objetivo proporcionar ritmo de jogo aos jogadores, especialmente considerando os importantes compromissos que a equipe tem pela frente no Campeonato Estadual.



A próxima compromisso do Aquidauanense será nesta quarta-feira, dia 21, às 15h30, quando enfrentará o Dourados em uma partida decisiva pelo Campeonato Estadual. O jogo, que ocorrerá no estádio Douradão, onde o Aquidauanense buscará a liderança do grupo B.