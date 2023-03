Aquidauanense perde e precisa de um empate na próxima rodada para evitar o rebaixamento

Partida de futebol / Reprodução/ Novo TV

Aquidauanense perdeu para o Novo fora de casa por 3 a 0, no início da noite desta quarta-feira (1º). O jogo aconteceu no Estádio Municipal Sotero Zarate, em Sidrolândia.

Com pouca criatividade e muita desorganização, o azulão sofreu e logo aos 17 minutos do primeiro Tempo, com gol do camisa 9 Rodriguinho. Aos 41', Lucas Matheus ampliou a vitória do Novo ao marcar o segundo. A vitória foi consagrada aos 48' do segundo tempo, com pênalti cobrado por Luan.

O destaque da partida foi o capitão, Bruno Sabino, que salvou várias finalizações a meta do Novo.

Através da derrota, o clube do Aquidauana, precisa de um empate contra Operário AC no estádio Mario Pinto no próximo sábado, para evitar o rebaixamento para série B e classificar para próxima fase.

O Novo melhora o saldo e empata com o Dourados na classificação do grupo B, ambos com 10 pontos. Ainda no saldo de jogos de hoje, Ivinhema e Operário Caarapoense empataram por 1 a 1. As duas equipes têm as piores campanhas da chave.