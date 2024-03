Aquidauanense perde fora de casa e encerra sua invencibilidade

FFMS

Aquidauanense perdeu fora de casa para Ivinhema por 3 a 2, encerrando sua invencibilidade no Campeonato Sul-Mato-Grossense. O confronto ocorreu no Estádio Saraivão na tarde deste domingo, 3.

Ivinhema teve um início de jogo forte, abrindo uma vantagem de 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Douglas e Gustavo Corona. O Aquidauanense conseguiu diminuir a diferença, com Pedro Neto, antes do intervalo. Na segunda etapa, Fardinho aumentou para o Ivinhema, logo em seguida o Zagueiro Paulão do Azulão diminuiu.

Esse resultado levou ao rebaixamento do Novo. Na última rodada, as partidas decisivas para o Grupo B serão entre Aquidauanense e Corumbaense, e DAC contra Ivinhema, ambas acontecendo simultaneamente.