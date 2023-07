Aquidauanense perde para o Operário e é eliminado do Estadual Sub-20

@eduardofotoms

No último sábado, em Terenos, o Aquidauanense enfrentou o Operário em uma partida decisiva pelo Campeonato Sul-mato-grossense Sub-20. O azulão não conseguiu reverter o placar desfavorável do primeiro jogo e acabou sendo derrotado por 1 a 0 fora de casa, o que resultou em sua eliminação da competição.

No confronto anterior, no Estádio Noroeste em Aquidauana, o Aquidauanense havia sido derrotado por 2 a 0 pelo Operário. Com esse resultado, o time precisava de uma grande atuação para tentar reverter a desvantagem e avançar para a próxima fase.

O único gol da partida foi marcado pelo jogador Leandro, aos 27 minutos do primeiro tempo, garantindo a vitória para o Operário.



Considerando o placar agregado dos dois jogos, o Operário saiu vitorioso com um placar de 3 a 0 sobre o Aquidauanense. Com essa vitória, o Galo conquistou sua vaga para a semifinal do Estadual e enfrentará o Ivinhema na próxima fase da competição.