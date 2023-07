Aquidauanense perde por 2 a 0 para o Operário e se complica no Estadual Sub-20

Ilustrativa

No último sábado, o Aquidauanense enfrentou uma partida decisiva contra o Operário no estádio Mário Pinto, em Aquidauana. A equipe da casa não conseguiu superar o adversário, perdendo por 2 a 0 nas quartas-de-finais do Campeonato Sul-matogrossense Sub-20.



O jogo foi marcado por uma intensa disputa, com ambos os times buscando avançar na competição. No entanto, foram os jogadores do Operário, André Vitorio e Hugo, que balançaram as redes no segundo tempo, garantindo a vitória para o galo da Capital.



Com esse resultado, o Azulão se complica na busca pela classificação para as semifinais do Estadual Sub-20. Agora, a equipe terá que buscar uma virada emocionante no jogo de volta, que está marcado para o próximo sábado, dia 29, em Terenos.