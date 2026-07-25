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Série B

Aquidauanense pode conquistar acesso na rodada deste fim de semana

Vitória simples contra o lanterna Campo Grande garante o Azulão na primeira divisão; equipe também tem chance de título antecipado

Redação O Pantaneiro

Publicado em 25/07/2026 às 08:34

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Aquidauanense e Comercial, que se enfrentaram na primeira rodada, ocupam as vagas na zona de acesso / Igor Foca

Líder isolado da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Aquidauanense pode garantir matematicamente o acesso na rodada desta fim de semana. Basta uma vitória simples contra o lanterna Campo Grande, na tarde deste domingo (26), às 15h (de MS), no estádio Jacques da Luz, na capital sul-mato-grossense, para que o Azulão volte à elite do futebol estadual em 2027.

Como faltam apenas duas rodadas para o fim da competição, até mesmo o empate pode ser suficiente para a equipe do técnico português João Carlos Barros. Com 12 pontos, o Aquidauanense tem no retrovisor o vice-líder Comercial, que aparece com 10 pontos. União ABC e Misto estão empatados com oito pontos, enquanto 7 de Setembro, com sete pontos, e Taveirópolis, que soma seis pontos, dependem de resultados paralelos para continuarem sonhando com o acesso. O São Gabriel tem quatro pontos, enquanto o lanterna Campo Grande soma apenas um.

A penúltima rodada terá todos os jogos disputados no Estádio Jacques da Luz e começa neste sábado (24), com confrontos diretos entre Comercial e Misto, às 15h, e União ABC x 7 de Setembro, às 19h. Na segunda-feira (27), Taveirópolis e São Gabriel se enfrentarão às 19h.

Uma vitória sobre o Campo Grande garante o acesso do Aquidauanense à primeira divisão, independentemente dos demais resultados da rodada. O título também poderá ser confirmado antecipadamente caso o triunfo venha acompanhado de um tropeço do Comercial diante do Misto. Como será o último a entrar em campo entre os concorrentes diretos, o Azulão já saberá se até mesmo um empate será suficiente para assegurar o retorno à elite e, dependendo da combinação de resultados, conquistar o troféu com uma vitória.

O confronto será transmitido ao vivo no YouTube pela Aquidauanense TV e Fellipera TV. A torcida do Azulão também organiza uma caravana para acompanhar a partida, com saída às 10h deste domingo, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, e retorno ao término do jogo.

Pelo regulamento da Série B, os oito clubes se enfrentam em turno único, no sistema de pontos corridos. Ao término das sete rodadas, os dois primeiros colocados garantem o acesso à Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027.

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