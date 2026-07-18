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Aquidauanense Rafael Girotto participa de evento promovido pela ONU e Fifa

Presidente da Confederação Brasileira de Canoagem esteve na sede das Nações Unidas, em Nova York, para debates sobre saúde mental e desenvolvimento esportivo

Redação O Pantaneiro

Publicado em 18/07/2026 às 09:16

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Rafael Girotto na sede das Nações Unidas, em Nova York / Reprodução/Redes sociais

O aquidauanense Rafael Girotto, presidente da CBCa (Confederação Brasileira de Canoagem) e vice-presidente da Copac (Confederação Pan-Americana de Canoagem), participou de um evento promovido pela ONU (Organização das Nações Unidas) em parceria com a Fifa. O encontro foi realizado na sede das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (17). A cidade recebe, neste fim de semana, a final da Copa do Mundo 2026 entre Argentina e Espanha.

O evento reuniu dirigentes e profissionais ligados a diversas modalidades para discutir temas relacionados ao desenvolvimento da atividade esportiva em âmbito internacional. Entre os assuntos debatidos, a saúde mental ganhou destaque, considerada uma das pautas mais relevantes atualmente no esporte de alto rendimento e na sociedade.

Aquidauanense Rafael Girotto integra evento internacional promovido pela ONU e Fifa3

Rafael Girotto destacou a importância da oportunidade para ampliar conhecimentos e promover a troca de experiências entre especialistas da área.

"Aprender, refletir sobre práticas que promovam o bem-estar e o desenvolvimento humano reforça o compromisso de construir um esporte mais saudável, inclusivo e sustentável. Seguimos em constante evolução, porque investir em conhecimento é investir em pessoas", pontuou.

Aquidauanense Rafael Girotto integra evento internacional promovido pela ONU e Fifa2

Durante o evento, o aquidauanense também acompanhou a palestra do advogado e especialista em direito esportivo Pedro Trengrouse, que integrou o quadro de palestrantes e abordou temas relacionados aos desafios e ao futuro do esporte.

Natural de Aquidauana, Rafael Girotto construiu sua trajetória inicialmente como atleta de canoagem, representando o Brasil em competições internacionais. Nos últimos anos, passou a se dedicar à gestão esportiva, assumindo a presidência da CBCa e atuando no fortalecimento da modalidade em todo o país.

Recentemente, ele também foi eleito, por unanimidade, vice-presidente da Copac, recebendo o apoio de todas as federações participantes e passando a integrar a diretoria da entidade responsável pelo desenvolvimento da canoagem nas Américas.

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