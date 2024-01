Aquidauanense se prepara para a estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense 2024

Elenco apresentado / @viniciuseduardophoto

O Aquidauanense está com os motores a todo vapor para o início do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2024. Com um elenco renovado e a volta de rostos conhecidos, o clube está ansioso para volta aos gramados.



O técnico Mauro Marino voltou ao comando da equipe, junto com o diretor Eriberto Freitas. Pedro Delfizo Junior, Clauber Xopiró e Fernando Firmo completam a comissão técnica para a temporada.



Os treinamentos estão sendo intensos, cobrindo aspectos técnicos, físicos e táticos. Tudo acontece no Estádio Mario Pinto, onde está marcada a estreia contra o Dourados, no dia 24.

Confira o elenco do Azulão para 2024:



Goleiros:



Kaique Sena

Alysson Pavan

Igor Silva



Zagueiros:



Márcio

Rychard Perucio

Zé Emilio

Paulão



Laterais



Da Silva

Conrado

Victor Hugo

Matheus Luciano

Nicholas



Meias



João Victor

Mykael

Barata

Patrick Navarro

Willian Henrique

Elvis Garcia



Atacantes



Bruno Chaves

Gabriel Ataliba

Luan

Pedro Neto