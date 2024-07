Aquidauanense Sub-20 tenta virada diante de sua torcida hoje

Divulgação/Aquidauanense

O Aquidauanense enfrenta o União ABC na tarde de hoje, 27 de julho, no Estádio Mario Pinto, em Aquidauana. O Azulão busca uma virada no confronto decisivo. No primeiro jogo, o Azulão perdeu por 1 a 0 em Campo Grande e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20.

No jogo de ida em Campo Grande, a partida foi paralisada aos 18 minutos do segundo tempo após uma grave lesão sofrida pelo atacante Vítor, do União ABC, em uma disputa de bola na lateral do campo. Com a paralisação, o jogo foi suspenso. A partida foi encerrada na tarde de segunda-feira (22), com a vitória do time da capital confirmada pelo gol marcado aos 17 minutos do primeiro tempo, ainda no sábado, terminando em 1 a 0.

O jogo decisivo, que vale uma vaga nas semifinais, começa às 15h deste sábado.