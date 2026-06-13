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Debaixo de chuva

Aquidauanense vence amistoso preparatório e mantém foco no retorno à primeira divisão estadual

Azulão jogou nesta sexta-feira e demonstrou bom ritmo diante da seleção da cidade

Anibal Placêncio

Publicado em 13/06/2026 às 09:12

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Aquidauanense enfrentou a seleção da cidade, nesta sexta-feira, em amistoso preparatório / Divulgação/Aquidauanense F.C

O Aquidauanense deu mais um importante passo na preparação para a disputa da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Na noite desta sexta-feira (12), mesmo sob forte chuva, o Azulão da Princesa entrou em campo no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, e venceu a seleção da cidade, por 3 a 0, em amistoso visando o certame estadual.

A equipe comandada pelo técnico português João Carlos Barros mostrou bom entrosamento e intensidade durante a partida, construindo o resultado com gols de Diguda, Isaque e Pedro Henrique. O confronto serviu para dar ritmo de jogo ao elenco e permitir à comissão técnica avaliar alternativas táticas antes da estreia oficial na temporada.

Mais do que o resultado positivo, o amistoso foi uma oportunidade para a torcida conhecer melhor o grupo que terá a missão de recolocar o Aquidauanense na elite do futebol sul-mato-grossense. O acesso à Série A estadual é o principal objetivo do clube nesta temporada.

Entre as novidades do elenco está o experiente atacante Walter, principal reforço anunciado pelo Azulão nesta semana. O jogador acumula passagens por importantes clubes do futebol brasileiro, como Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Goiás e Athletico Paranaense, além de ter atuado pelo Porto, de Portugal. A expectativa é que sua experiência seja um diferencial na campanha em busca do acesso.

Com o encerramento do amistoso, o foco, agora, está totalmente voltado para a estreia na Série B. A partir de segunda-feira (15), o elenco inicia uma semana de treinamentos intensos para ajustar os últimos detalhes visando o primeiro compromisso na competição.

A estreia do Aquidauanense está marcada para o próximo sábado, dia 20 de junho, às 16h, diante do Comercial, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza. A Série B de 2026 contará com a participação de oito equipes: Aquidauanense, Comercial, Taveirópolis, União ABC, Esporte Clube Campo Grande, 7 de Setembro de Dourados, São Gabriel e Misto de Três Lagoas. O campeonato será disputado em turno único, no sistema de pontos corridos, e os dois melhores colocados garantirão vaga na Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027.

Veja mais fotos do amistoso desta sexta-feira:

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