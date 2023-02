Aquidauanense vence Ivinhema de virada no estádio Mario Pinto em Aquidauana

Aos 38 minutos, o Aquidauanense virou o jogo contra time do sul do Estado / Vinicius Eduardo

O Aquidauanense venceu de virada o Ivinhema por 3 a 1 no estádio Mario Pinto em Aquidauana.

A disputa foi realizada ontem (12), pela 4ª rodada do Campeonato Sul-mato-grossense.

Mesmo com dificuldade no tempo, chuva, o primeiro gol foi marcado pelo atacante Douglas do Ivinhema, durante uma cobrança de pênalti aos 27 minutos do primeiro tempo.

Já pelo Azulão da Princesa, a penalidade foi marcada aos 47 minutos, pelo volante Júlio Cesar.

Segundo tempo

Aos 38 minutos, o Aquidauanense virou o jogo contra o time do sul do Estado. O jogador camisa 9, Matheus Cabañas, marcou para o time da casa.

No contra-ataque, o Aquidauanense fechou com chave de ouro. Aos 51 minutos o camisa 19, Renê marcou mais um gol para o time de Aquidauana.

Estreias no Azulão da Princesa

O jogo foi marcado por estreias no time do pantanal, o novo treinador Luiz Cruz elogiou a equipe no final do jogo.

"Sabíamos que era um jogo difícil. Desde quando eu cheguei, eu vi que tinha um grupo de qualidade, a gente deu tranquilidade para equipe, saímos com esse placar."

Outro destaque do jogo foi o Atacante Matheus Cabañas que estreou marcando gol.

"Muita gratidão, muita chuva, mas chuva de bençãos, vamos para cima, casa nova e estou muito feliz pela recepção que tive aqui em Aquidauana."