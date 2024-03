Aquidauanense vence o Corumbaense e avança para as quartas do Estadual

@eduardofotoms

O clássico pantaneiro aconteceu no último sábado, 9, no Estádio Mário Pinto, em Aquidauana, onde o Aquidauanense enfrentou o Corumbaense em uma partida empolgante pela última rodada da primeira fase do Campeonato Estadual de Futebol da Série A. O jogo, marcado por reviravoltas, terminou com a vitória do Azulão por 3 a 2.

O Aquidauanense abriu o placar aos 17 minutos com um gol de Gabriel. Contudo, o Corumbaense empatou com Matheus aos 25 minutos e, posteriormente, virar o jogo antes do término do primeiro tempo com um gol de Cristian aos 40 minutos. A tensão no estádio aumentava à medida que o relógio avançava, mas foi no final da segunda etapa que o Azulão da Princesa retomou o controle da partida. Rogério, aos 42 minutos, empatou o jogo, e Bruno Chaves, nos acréscimos, garantiu a vitória.

Esta vitória assegurou ao Aquidauanense a segunda colocação no Grupo B, com 15 pontos. Teminando a primeira fase com 62% de aproveitamento, com 4 vitorias, 3 empates e apenas 1 derrota.

Classificação Atualizada e Próximos Confrontos

Após a conclusão da primeira fase, a tabela de classificação define os embates das quartas de final, prometendo mais emoção e disputas acirradas pela taça.

Grupo A

Operário – 20 pontos Coxim – 12 pontos Portuguesa – 12 pontos Costa Rica – 11 pontos Náutico – Não pontuou (rebaixado)

Grupo B

Dourados – 17 pontos Aquidauanense – 15 pontos Corumbaense – 9 pontos Ivinhema – 7 pontos Novo – 6 pontos (rebaixado)

As quartas de final estão definidas com os seguintes jogos: