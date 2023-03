Aquidauanense vence o Operário Caarapoense e está nas quartas do Estadual

Nem calor enfraqueceu a disputa / Vinicius Eduardo

O Aquidauanense venceu o Operário AC por 2 a 1, no estádio Mario Pinto (Noroeste), em disputa ocorrida no sábado, dia 4, pela oitava rodada do Campeonato Sul-mato-grossense.

Gabriel Gallo, goleiro do Azulão, foi o destaque da 1ª etapa, defendeu o pênalti cobrado por Rodrigo Melo do tigre.

Nem mesmo o calor da cidade conseguiu desanimar o time, contudo, o segundo tempo foi movimentado. Andrey abriu o placar para o time de Caarapó aos 4 minutos. O zagueiro Neto empatou aos 13 minutos e o atacante Mateus Cabañas virou o placar para o Aquidauanense aos 25 minutos.

Com o resultado, o Azulão chegou a dez pontos, garantiu a classificação para as quartas de final e deixou o adversário à beira do rebaixamento para a segunda divisão.

Lanterna do Grupo B com 5 pontos, o Operário não depende mais só dele para escapar da degola. O time de Caarapó folga na próxima rodada e volta a jogar só em 19 de março (domingo), às 15h, contra o Dourados, no estádio Carecão.

Já o Aquidauanense enfrenta o Ivinhema no próximo domingo (12), às 15 horas.