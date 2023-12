Aquidauanense Vinny Lopes brilha no Campeonato de Fisioculturismo Power Classic

Aquidaunense venceu campeonato / Arquivo Pessoal

No último final de semana, nos dias 9 e 10 de dezembro, o Aquidauanense Marcus Vinnicius de Souza Lopes, conhecido como Vinny Lopes, mostrou seu talento e dedicação no campeonato de fisiculturismo da Power Classic, sediado no Clube Estoril, em Campo Grande-MS.

Atualmente sargento do Exército, vinculado ao 17º Batalhão de Fronteira em Corumbá-MS, Vinny Lopes conquistou a atenção ao levar para casa cinco troféus. Estreando no cenário do fisiculturismo pela Coelho Team Minas, com respaldo da Academia Pé na Areia Beachfitness de Corumbá-MS, o jovem sargento superou as expectativas mesmo com um curto período de preparação.

Lopes competiu em três categorias distintas: Classic Physique, Mens Physique e Bodybuilder, obtendo notáveis premiações. Alcançou as posições de Top 5, Top 4, Top 3 em duas ocasiões e Top 2, demonstrando sua versatilidade e excelência no esporte.

Filho do Capitão Lopes, que serviu no 9º BE Cmb e atualmente reside em São Paulo-SP, Vinny Lopes é neto do casal Cecilia e Andrade Lopes. Seu êxito no campeonato é resultado de esforço pessoal, dedicação incansável, além do apoio de amigos, familiares e da unidade militar à qual está vinculado.

Vinny Lopes expressou sua gratidão, destacando o apoio incondicional de sua esposa Mariana e de seu primo Andrade Neto, que estiveram presentes para prestigiar sua participação na competição. O sargento não deixou de agradecer a todos que, de maneira direta ou indireta, contribuíram para o seu sucesso, comprometendo-se a manter a dedicação nos treinos visando aprimorar seu desempenho em futuras competições.

O Aquidauanense Vinny Lopes é um orgulho para a comunidade local e uma promessa ascendente no universo do fisioculturismo brasileiro.