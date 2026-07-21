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Aquidauanense vira sobre São Gabriel e fica muito perto do retorno à elite

Azulão da Princesa retomou a liderança da Série B após triunfo por 2 a 1 e depende apenas de mais uma vitória para garantir vaga na primeira divisão de 2027

Redação O Pantaneiro

Publicado em 21/07/2026 às 08:45

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Aquidauanense conquistou importante vitória fora de casa contra o São Gabriel / Divulgação/Aquidauanense Futebol Clube

O Aquidauanense deu mais um passo importante rumo ao retorno à elite do futebol estadual. Na noite desta segunda-feira (20), o Azulão da Princesa venceu o São Gabriel por 2 a 1, de virada, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Com o resultado, a equipe aquidauanense chegou aos 12 pontos, reassumiu a liderança isolada da competição e abriu dois pontos de vantagem sobre o Comercial, segundo colocado, ficando muito próxima de confirmar o acesso à Série A de 2027. Até o título pode ser matematicamente confirmado já na próxima rodada.

Após um primeiro tempo equilibrado e sem gols, o São Gabriel abriu o placar aos 13 minutos da etapa final. Thainã cruzou da intermediária, a bola quicou e acabou entrando no canto esquerdo do goleiro Flaysmar, surpreendendo a defesa do Aquidauanense.

O Azulão respondeu rapidamente e passou a pressionar em busca da reação. Aos 31 minutos, depois de cobrança de escanteio, Juninho subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou firme para deixar tudo igual.

A virada quase aconteceu logo na sequência. Em erro na saída de bola do São Gabriel, Isaque ficou cara a cara com o goleiro Renan, que fez grande defesa. Mas, aos 34 minutos, não houve como evitar. Cleber acertou um belo chute cruzado, rasteiro, de primeira, sem chances para o arqueiro adversário, decretando a vitória aquidauanense.

Com o encerramento da quinta rodada, a classificação ficou assim:

Aquidauanense – 12 pontos;
Comercial – 10 pontos;
União ABC – 08 pontos;
Misto – 08 pontos;
7 de Setembro – 07 pontos;
Taveirópolis – 06 pontos;
São Gabriel – 04 pontos;
Campo Grande – 01 ponto.

Agora, o Aquidauanense depende apenas de uma vitória simples nos dois jogos restantes para assegurar matematicamente o retorno à primeira divisão estadual. O time do treinador português João Carlos Barros terá pela frente o lanterna Campo Grande, fora de casa, e fecha a sua participação contra o União ABC, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste.

Pelo regulamento da Série B, os oito clubes se enfrentam em turno único, no sistema de pontos corridos. Ao término das sete rodadas, os dois primeiros colocados garantem o acesso à Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027.

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