Aquidauanenses brilham no Campeonato Estadual de Natação em Campo Grande

Atletas ganham destaque na competição / Divulgação

No último final de semana, dias 06 e 07 de dezembro, quatro atletas de Aquidauana participaram do Campeonato Estadual de Natação Infantil a Sênior, realizado na piscina do Sest Senat, em Campo Grande. Representando o Clube Estoril de Campo Grande, os atletas fazem parte da UPAN (União de Pais e Amigos da Natação) e do programa PRODESC (Programa MS Desporto Escolar), das escolas Cejar e Dóris, e trouxeram para casa 11 medalhas, sendo 1 ouro, 6 pratas e 4 bronzes.

Dentre os destaques, Gabriela Quevedo, da categoria Infantil 1, brilhou ao conquistar uma medalha de ouro no revezamento 4x50 metros medley misto, além de outras quatro medalhas de prata e uma de bronze. Rafaela Portes, também da categoria Infantil 1, garantiu duas medalhas no pódio, enquanto Pedro Augusto Medina e Maria Clara Ravaglia, da categoria Infantil 2, também tiveram ótimas performances, com várias medalhas conquistadas.

Em um comentário sobre o ano de 2024, o professor Álvaro Ferreira destacou os desafios enfrentados, mas também o crescimento e os resultados positivos. "Foi um ano de grandes desafios e mudanças, mas seguimos buscando sempre melhores tempos. A parceria com as escolas estaduais, através do PRODESC, tem sido fundamental para a formação de novos atletas em Aquidauana", disse ele.

Os atletas agora entram em férias e retornarão aos treinamentos no dia 13 de janeiro, já se preparando para as competições do próximo ano.