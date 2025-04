Aquidauanenses levam medalha para casa após vitória em campeonato no RJ

Arquivo pessoal

Na última semana, as irmãs Valentina Vasquez de Lima, de 13 anos, e Antonella Vasquez de Lima, de 9 anos, representaram Aquidauana no campeonato de karatê realizado em Macaé, no Rio de Janeiro.

As jovens atletas competiram pela Academia Ken Zen Kan e trouxeram medalhas para casa, reafirmando seu talento no esporte.

Valentina conquistou a medalha de prata na modalidade Shiai Kumite, enquanto Antonella garantiu o primeiro lugar na categoria IkumitShisi Kumite.

A conquista foi motivo de grande alegria para as meninas, que se dedicam ao karatê há anos.

Valentina pratica o esporte há sete anos e já possui experiência em competições fora do estado, tendo disputado os Jogos Escolares Brasileiros (JEBS) em Recife, onde foi vice-campeã brasileira, além de torneios em Niterói–RJ, João Pessoa-PB e Macaé–RJ.

Para Antonella, esta foi a primeira competição fora do Mato Grosso do Sul.

Filhas de Vanessa Vasquez, de 35 anos, e Ed Nelson Monteiro de Lima, de 41 anos, as atletas dividem a rotina entre os estudos e os treinos. Valentina é aluna da Escola Irene Cicalise, enquanto Antonella estuda na Escola Estadual Cândido Mariano.

As irmãs comemoraram muito os resultados e destacaram que a conquista é fruto de muito esforço e dedicação. "Nos sentimos recompensadas por todo o treino e preparação. Estamos muito felizes com a vitória", declararam.

Agora, as jovens se preparam para mais um desafio: neste final de semana, elas estarão em Três Lagoas para disputar a primeira etapa do Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul, que acontece nos dias 5 e 6 de abril.