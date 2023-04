Arbitral define as regras da 19ª Copa Assomasul e Copa dos Campeões

Reunião na sede da Assomasul / (Foto: Divulgação)

Foram definidos detalhes do regulamento do arbitral das regras das duas copas promovidas pela Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), a 19ª Copa Assomasul e a Copa dos Campeões. Disputas estão previstas para o mês de maio.

Antes do Campeonato, está previsto para começar a Copa dos Campeões, no dia 6 e 7 de maio, em Antônio João. A Copa está em sua segunda edição e vai consagrar o grande campeão entre todos os ganhadores das edições passadas da Copa Assomasul.

Já a Copa Assomasul, tem previsão para começar no dia 20 de maio, em Caarapó, atual campeã da Copa.

O arbitral foi aberto pelo coordenador da Copa, Gandino Vieira, e foram decididos as datas e os locais da 1ª fase da Copa, também a quantidade de jogadores por equipes e o regulamento dos jogos. Os jogos serão compostos por 13 grupos na 1ª fase e cada grupo é composto por cinco municípios.

Coordenadores da competição se reuniram, na quarta-feira, 5, no auditório da associação, como Santos Rosetto e Galdino Vieira, do presidente do Sindicato dos Árbitros, Ernani Thomaz, dos instrutores técnicos de arbitragem da federação sul-mato-grossense, Manoel Paixão e Getúlio Barbosa, do diretor-presidente da FUNESP (Fundação Municipal de Esporte), Odair Serrano, com os representantes das 65 equipes inscritas.