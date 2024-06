Árbitro Maicon Siqueira comanda partida do Estadual Sub-20

Divulgação

O árbitro Maicon Siqueira, professor de Educação Física em Aquidauana, será o responsável por apitar a partida entre Corumbaense e Portuguesa.

O jogo está marcado para as 15h no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá, pela segunda rodada do Campeonato Estadual Sub-20 da Federação.

Siqueira, que já possui experiência em diversas competições organizadas pela federação, comentou sobre a importância da responsabilidade, mesmo sendo apenas o início do campeonato.

"Apesar de estarmos apenas na segunda rodada, cada jogo é como se fosse uma final. O desempenho em cada partida é crucial para futuras escalas," afirmou.

Siqueira trabalhou na estreia do Aquidauanense no campeonato e já tem no currículo a arbitragem de várias partidas pela federação, incluindo finais do Sub-17. Sua atuação profissional e dedicação ao esporte são reconhecidas, o que garante a confiança para conduzir o jogo desta tarde.

O confronto entre Corumbaense e Portuguesa promete ser intenso, com ambas as equipes buscando um bom resultado para avançar na competição.