Arthur Elias destaca adaptação à altitude para evolução da Seleção Feminina

Lívia Villas Boas/CBF/Direitos Reservados

No último domingo (13), o Brasil venceu a Venezuela por 2 a 0, mas sentiu os efeitos dos 2.850 metros de altitude da capital equatoriana. Em coletiva após a partida, Arthur destacou as dificuldades enfrentadas, como o impacto físico e a maior velocidade da bola, fatores que, segundo ele, influenciaram no desempenho do time.

O técnico Arthur Elias acredita que a Seleção Brasileira Feminina estará mais adaptada à altitude de Quito no próximo desafio da fase de grupos da Copa América. A equipe volta a campo nesta quarta-feira (16), às 18h (horário de Brasília), para enfrentar a Bolívia, novamente no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda. A partida será transmitida ao vivo pela TV Brasil.

"Acredito que no próximo jogo talvez ainda sintamos um pouco, mas já para a terceira partida estaremos super adaptados", disse o treinador. Ele também ressaltou os oito impedimentos sofridos contra uma linha defensiva venezuelana que buscava forçar esse erro, além da necessidade de melhorar o entrosamento nos últimos passes.

Arthur Elias elogiou a atuação da equipe na etapa final e os ajustes feitos no intervalo. A Venezuela dominou os primeiros 30 minutos, criando mais chances, mas o Brasil abriu o placar na primeira oportunidade com Amanda Gutierrez. No segundo tempo, a Seleção ampliou com Duda Sampaio e passou a controlar o jogo.

“Erramos bastante tecnicamente, ficamos menos tempo com a bola do que precisaríamos, mas houve uma evolução grande no segundo tempo. Criamos mais e ajustamos a marcação”, explicou o treinador, que também destacou o bom trabalho tático feito pela Venezuela.

Com a vitória, o Brasil ocupa a segunda colocação do Grupo B, com três pontos, atrás do Paraguai apenas pelo saldo de gols. As duas melhores seleções de cada grupo avançam às semifinais. Os finalistas garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!