Associação Aquidauanense de Handebol celebra terceiro aniversário como clube

Associação Aquidauanense de Handebol leva o nome do município aos principais campeonatos nacionais da modalidade / Divulgação

A AAH (Associação Aquidauanense de Handebol) comemora, nesta terça-feira (28), o terceiro aniversário de atuação como clube - marco que se soma aos mais de 15 anos de dedicação ao desenvolvimento da modalidade em Aquidauana. Ao longo dessa trajetória, a entidade consolidou seu trabalho como referência na formação esportiva e cidadã de crianças, adolescentes e jovens do município.

Em publicação comemorativa nas redes sociais, a associação destacou que o esporte é uma ferramenta de transformação social e de cuidado com as pessoas. "Acreditamos que o esporte, quando orientado de forma correta, transforma vidas e promove cuidado. Essa é a missão da AAH", ressaltou.

A entidade também celebrou a caminhada construída ao longo dos anos, marcada por dedicação, evolução e importantes conquistas. "Hoje, celebramos três anos da AAH como clube e mais de 15 anos de handebol, construídos com trabalho, dedicação, superação, evolução e conquistas", destacou a associação, agradecendo a todos que contribuíram para essa história.

Muito além dos resultados nas quadras, a Associação Aquidauanense de Handebol desenvolve um trabalho voltado à inclusão social e ao fortalecimento da educação por meio do esporte. A atuação da entidade busca incentivar a prática do handebol como instrumento de formação cidadã, contribuindo para o desenvolvimento pessoal dos participantes e para a melhoria do desempenho escolar.

Ao longo dos anos, em parceria com a Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade, a AAH acumulou experiência em competições municipais, estaduais e nacionais, conquistando resultados expressivos e ampliando o reconhecimento do handebol de Aquidauana. Paralelamente, consolidou uma forte atuação junto à comunidade, formando atletas, incentivando valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e perseverança.

Encerrando a homenagem pelos aniversários, a associação reforçou o sentimento de união que acompanha sua trajetória. "Nossa gratidão a todos que fazem parte dessa trajetória e acreditam nesse sonho. Juntos, somos mais fortes. Juntos, somos AAH!", concluiu a entidade.