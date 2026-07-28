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Associação Aquidauanense de Handebol celebra terceiro aniversário como clube

Entidade destaca trajetória de mais de 15 anos de dedicação ao desenvolvimento da modalidade, com trabalho de inclusão social, formação de atletas e conquistas dentro e fora das quadras

Redação O Pantaneiro

Publicado em 28/07/2026 às 16:53

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Associação Aquidauanense de Handebol leva o nome do município aos principais campeonatos nacionais da modalidade / Divulgação

A AAH (Associação Aquidauanense de Handebol) comemora, nesta terça-feira (28), o terceiro aniversário de atuação como clube - marco que se soma aos mais de 15 anos de dedicação ao desenvolvimento da modalidade em Aquidauana. Ao longo dessa trajetória, a entidade consolidou seu trabalho como referência na formação esportiva e cidadã de crianças, adolescentes e jovens do município.

Em publicação comemorativa nas redes sociais, a associação destacou que o esporte é uma ferramenta de transformação social e de cuidado com as pessoas. "Acreditamos que o esporte, quando orientado de forma correta, transforma vidas e promove cuidado. Essa é a missão da AAH", ressaltou.

A entidade também celebrou a caminhada construída ao longo dos anos, marcada por dedicação, evolução e importantes conquistas. "Hoje, celebramos três anos da AAH como clube e mais de 15 anos de handebol, construídos com trabalho, dedicação, superação, evolução e conquistas", destacou a associação, agradecendo a todos que contribuíram para essa história.

Muito além dos resultados nas quadras, a Associação Aquidauanense de Handebol desenvolve um trabalho voltado à inclusão social e ao fortalecimento da educação por meio do esporte. A atuação da entidade busca incentivar a prática do handebol como instrumento de formação cidadã, contribuindo para o desenvolvimento pessoal dos participantes e para a melhoria do desempenho escolar.

Associação Aquidauanense de Handebol celebra três anos como clube

Ao longo dos anos, em parceria com a Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade, a AAH acumulou experiência em competições municipais, estaduais e nacionais, conquistando resultados expressivos e ampliando o reconhecimento do handebol de Aquidauana. Paralelamente, consolidou uma forte atuação junto à comunidade, formando atletas, incentivando valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e perseverança.

Encerrando a homenagem pelos aniversários, a associação reforçou o sentimento de união que acompanha sua trajetória. "Nossa gratidão a todos que fazem parte dessa trajetória e acreditam nesse sonho. Juntos, somos mais fortes. Juntos, somos AAH!", concluiu a entidade.

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