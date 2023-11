Equipe da região / Foto: Divulgação

Associação Atlética Seduc de Anastácio entra em campo neste sábado, 18, para enfrentar a equipe São Gabriel pela oitava de Finais do Campeonato Sul-mato-grossense Sub-17. Jogo está marcado para as 15h, no Estádio Rosalda da Paim, em Anastácio.

Nesta fase de jogo único, só a vitória interessa, ou seja, quem perder está fora do campeonato.

Seduc terminou a fase de grupos na liderança do grupo D, já o São Gabriel terminou na terceira posição do grupo C.