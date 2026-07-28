Atirador de MS encerra Mundial com ouro e quatro medalhas de prata

Daniel acompanhado de familiares na competição / Divulgação

O atirador sul-mato-grossense Daniel Martins da Silva voltou de uma das principais competições internacionais do tiro esportivo com motivos de sobra para comemorar. Representando o Brasil no IHMSA (International Handgun Metallic Silhouette Association) World Championship, o Campeonato Mundial de Silhueta Metálica, o atleta conquistou um título mundial, quatro medalhas de prata e ainda figurou entre os primeiros colocados em diversas modalidades.

Competindo na categoria AA e atual campeão sul-mato-grossense, Daniel demonstrou alto nível técnico durante toda a competição, confirmando seu espaço entre os principais nomes da modalidade. O desempenho reforça a força do tiro esportivo de Mato Grosso do Sul e coloca o atleta em evidência no cenário internacional.

Ao comentar a participação no Mundial, Daniel classificou a experiência como "incrível e inesquecível", destacando a oportunidade de competir ao lado de grandes atletas, conhecer pessoas de diferentes países e viver momentos que, segundo ele, levará para toda a vida.

O atleta também fez questão de agradecer a Deus, à família e à CBTP (Confederação Brasileira de Tiro Prático) pelo apoio recebido ao longo da carreira. Para Daniel, o reconhecimento da entidade representa um incentivo para continuar evoluindo e defendendo as cores do Brasil em competições internacionais.

Em outra reflexão publicada após o campeonato, o sul-mato-grossense destacou que a modalidade, para ele, vai muito além das medalhas.

"O tiro de silhueta metálica me ensina diariamente sobre disciplina, foco, perseverança e superação", escreveu o atleta, acrescentando que retorna da competição com muito aprendizado, novas amizades e ainda mais motivado para os próximos desafios.

Ao fim do Mundial, Daniel conquistou o título na modalidade UAS, além de quatro medalhas de prata e outras colocações expressivas, consolidando uma das melhores campanhas brasileiras na competição e levando o nome de Mato Grosso do Sul ao pódio de um dos mais importantes eventos da modalidade.

Resultados de Daniel no IHMSA World Championship:

UAS – 1º lugar

Big Bore Revolver – 2º lugar

Big Bore S – 2º lugar

UAS – 2º lugar

U – 2º lugar

UASHS – 4º lugar

Big Bore P – 5º lugar

FP P – 6º lugar

Small Bore – 7º lugar