Atividades no Parque da Lagoa Comprida marcam celebração da Semana do Meio Ambiente

Atividade na Lagoa Comprida / Prefeitura de Aquidauana

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Aquidauana promoveu no sábado, 24 de maio, uma programação especial no Parque Municipal da Lagoa Comprida. O evento contou com o apoio da Prefeitura de Aquidauana e de instituições como o 9º Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão e o Clube de Regatas local.

As atividades aconteceram das 15h às 20h e foram gratuitas, reunindo moradores da cidade e visitantes em uma tarde voltada à conscientização ambiental, lazer e integração comunitária.

Entre as atrações oferecidas estavam arborismo, tirolesa, canoagem, regata, passeio de bote, parede de escalada, travessia da lagoa e circuito de airsoft. A programação visou promover o contato com a natureza e incentivar práticas sustentáveis.

Além das atividades recreativas, o público também teve acesso a uma praça de alimentação montada no estacionamento do parque, com a presença de feirantes e ambulantes da região, fortalecendo a economia local.

A ação foi prestigiada por autoridades municipais, entre elas o prefeito Mauro do Atlântico, que esteve acompanhado da primeira-dama Vera Lúcia Batista e de diversos secretários. Em discurso, o prefeito destacou a importância da iniciativa para a educação ambiental e agradeceu o empenho dos envolvidos. “É gratificante ver o Parque da Lagoa Comprida como cenário de um evento que reúne lazer, aprendizado e engajamento com o meio ambiente. Parabéns ao IFMS e a todos que participaram”, afirmou.

A Semana do Meio Ambiente segue sendo um momento simbólico para discutir a preservação dos recursos naturais e estimular atitudes conscientes. A expectativa é de que mais ações do tipo sejam realizadas ao longo do ano, fortalecendo a parceria entre poder público, instituições educacionais e comunidade.

