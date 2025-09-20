Acessibilidade

20 de Setembro de 2025 • 08:08

Buscar

Últimas notícias
X
Esporte

Atleta classificado de Corumbá faz apelo para disputar Mundial de Jiu-Jítsu no RJ

Hudson, de 16 anos, foi classificado após pódio nacional e sonha em levar nome da cidade à competição internacional

Redação

Publicado em 20/09/2025 às 07:34

Atualizado em 20/09/2025 às 08:02

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Atleta segue para disputar mais uma fase do campeonato / Divulgação

O atleta corumbaense Hudson Chávez Cuellar Júnior, de 16 anos, busca apoio para participar do Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu, que será realizado no Rio de Janeiro. O embarque está marcado para o dia 24 de setembro, quando o jovem representará Mato Grosso do Sul em uma das competições mais importantes da modalidade.

Estudante da Escola Dom Bosco, Hudson se destacou recentemente no Campeonato Brasileiro, onde conquistou lugar no pódio. O resultado garantiu sua classificação para a disputa mundial, um feito que coloca Corumbá em evidência no cenário esportivo.

A trajetória do atleta é marcada por dedicação e conquistas. Aos 16 anos, ele já acumula títulos relevantes e segue em constante preparação para enfrentar adversários de diferentes partes do mundo.

Apesar dos desafios, Hudson reforça o desejo de competir em alto nível e de levar o nome da cidade e do estado ao torneio internacional. A presença do jovem no Mundial é vista como símbolo do potencial esportivo da região.

“Estou buscando apoio para cobrir os últimos custos da viagem, especialmente alimentação durante os dias de competição. Já consegui transporte e hospedagem com muito esforço, rifas e ajuda de apoiadores locais”, descreve.

A classificação do corumbaense para o campeonato mundial mostra como talentos locais podem alcançar destaque nacional e internacional, fortalecendo o esporte e inspirando novos atletas a seguirem no caminho do Jiu-Jítsu.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Copa das Libertadores

Flamengo ganha de 2 a 1 contra Estudiantes

Esporte

Seleção masculina cai para a 6ª posição do ranking de seleções da Fifa

Libertadores

Palmeiras vence River Plate de 2 a 1

Jogo aconteceu em Buenos Aires na noite de quarta-feira (17)

Esporte

Jogador de Aquidauana comemora gravidez com gol, mas esposa perde o bebê

Publicidade

Campeonato Brasileiro

Cruzeiro vence o Bahia por 2 a 1 na Arena Fonte Nova

ÚLTIMAS

Justiça

Justiça condena app de delivery por constrangimento a consumidor

Plataforma de delivery deve pagar R$ 10 mil por danos morais após falha na comunicação gerar constrangimento público

Educação

UEMS abre inscrições para mestrado em Zootecnia em Aquidauana

Interessados podem se inscrever até 19 de outubro para o curso com foco no Cerrado-Pantanal

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo