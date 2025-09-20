Atleta classificado de Corumbá faz apelo para disputar Mundial de Jiu-Jítsu no RJ

Atleta segue para disputar mais uma fase do campeonato / Divulgação

O atleta corumbaense Hudson Chávez Cuellar Júnior, de 16 anos, busca apoio para participar do Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu, que será realizado no Rio de Janeiro. O embarque está marcado para o dia 24 de setembro, quando o jovem representará Mato Grosso do Sul em uma das competições mais importantes da modalidade.

Estudante da Escola Dom Bosco, Hudson se destacou recentemente no Campeonato Brasileiro, onde conquistou lugar no pódio. O resultado garantiu sua classificação para a disputa mundial, um feito que coloca Corumbá em evidência no cenário esportivo.

A trajetória do atleta é marcada por dedicação e conquistas. Aos 16 anos, ele já acumula títulos relevantes e segue em constante preparação para enfrentar adversários de diferentes partes do mundo.

Apesar dos desafios, Hudson reforça o desejo de competir em alto nível e de levar o nome da cidade e do estado ao torneio internacional. A presença do jovem no Mundial é vista como símbolo do potencial esportivo da região.

“Estou buscando apoio para cobrir os últimos custos da viagem, especialmente alimentação durante os dias de competição. Já consegui transporte e hospedagem com muito esforço, rifas e ajuda de apoiadores locais”, descreve.

A classificação do corumbaense para o campeonato mundial mostra como talentos locais podem alcançar destaque nacional e internacional, fortalecendo o esporte e inspirando novos atletas a seguirem no caminho do Jiu-Jítsu.

