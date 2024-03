Atleta da natação de Aquidauana se destaca e acumula medalhas

Ronald Regis / O Pantaneiro

Aquidauana é uma fábrica de talentos nas mais diversas áreas: arte, ciência, cultura, literatura, política e esportes. Nessa atividade, existe uma lista de atletas que levam o nome da cidade para o Estado do MS, o Brasil e o mundo.

Nesse caminho vem despontando uma nova geração de desportistas que se inspiram em seus conterrâneos e veteranos e prometem trilhar também caminhos de sucesso, como quem aprende a lição/treina; tira boas notas/conquista títulos e passa direto/se torna um atleta de ponta.

Nessa direção está a atleta da natação, Maria Clara Magalhães Ravaglia Vieira, de 13 anos, que desde os 11 anos vem revelando talento e conquistando tanto medalhas quanto troféus no estilo crawl, a modalidade que mais se dedica e se prepara intensamente.

Maria Clara venceu a prova de 800mt livre em Campo Grande no fim de semana - Arquivo Pessoal

A jovem treina no Gressa (Grêmio dos Subtenentes e Sargentos de Aquidauana), sob a preparação do professor Álvaro Ferreira e com incentivo da escola Irene Cicalise. Maria Clara acabou de alcançar mais um feito. Ela venceu a prova de 800 metros livres, realizada no Rádio Clube em Campo Grande–MS.

Em conversa com O Pantaneiro, a atleta fala de seus títulos e objetivos na natação, especificamente no crawl. Medalhas, por exemplo, são tantas que Maria Clara até já perdeu a conta, como revela.



“Foi um campeonato em Campo Grande, no Rádio Clube. Eu nadei 800 metros livres. Fiquei muito feliz porque abaixei 30 segundos do meu tempo principal que foi nos 800. Para falar bem a verdade, eu não sei quantas medalhas eu tenho; agora, de troféu, eu tenho três”, explica.

A adolescente se dedica bastante ao estilo nado crawl, que é sua obsessão, além da marca nas raias e nos campeonatos. Para estar se aperfeiçoando na sua categoria infantil dois e ter uma performance melhor a cada campeonato, a atleta treina sob o comando do professor Álvaro, seu treinador e incentivador. “Eu sempre nadei tipo nadar livre, só para saber mesmo, mas eu queria aprender a nadar de fato, as técnicas.

Meus pais me trouxeram aqui, eu comecei e nunca mais parei. O Álvaro falou que eu tinha potencial e que era pra gente tentar. Agora eu não paro mais de competir. A primeira foi no GRESSA, mas fora foi em Campo Grande”, conta animada Maria Clara, que em poucos anos de atuação na natação não foge dos desafios e até já nadou em rio, onde mergulhou e também saiu campeã. Atualmente, a atleta segue dando “braçadas” na direção de sua profissionalização e de novas conquistas. “Foi no Rio Paraguai, foi no Pantanal Extremo. Foi bem louco porque eu não tinha nadado em um rio, foi um quilômetro e a gente treinou umas três semanas e eu me dei super bem.

Maria no Pantanal Extremo em 2022 - Arquivo Pessoal

A gente tem sempre aquele medo tipo se a correnteza me puxar? Mas foi tudo tranquilo, graças a Deus”. Os sonhos da menina não param no pódio. “Hoje em dia é ir para o brasileiro, mas acho que mais para frente talvez uma Olimpíada, um mundial, um sul-americano. Sonhar grande, nunca pequeno. Meus pais sempre falam para eu sonhar alto e nunca parar. Tem que conciliar os estudos com a vida de atleta”, diz animada a nadadora, que treina todos os dias de segunda a sábado, por duas horas, sendo que, desses, em dois dias ela treina 4 horas em estilo crawl e também borboleta.

O treinador professor Álvaro Ferreira percebeu o talento e propôs desafios. “A Maria chegou aqui em 2022 e já nas primeiras aulas eu vi que ela tinha um talento e acabei pulando etapa. Coloquei ela na turma de pré-treinamento e a partir daí comecei a colocar ela para nadar em provas de piscina curta como vinculada, prova de 50, prova de 100 e ela foi pegando o gosto até que um dia eu convidei ela para nadar no Pantanal Extremo. Ela acabou ficando em primeiro lugar na classificação dela, que ela tinha 12 anos. E segundo lugar na classificação geral. Ela pegou o gosto para nadar em prova longa, ai eu fui conversar com ela. Eu estou fazendo um trabalho, que possa mais para frente disputar um centro oeste, um estadual com chances de medalha,” Conta o professor e treinados do GRESSA Álvaro Ferreira.

Agora, treinador e nadadora se “jogam na piscina” focados porque daqui a 45 dias a jovem participe e conquiste o título na sua categoria no Brasileiro de inverno e depois o Brasileiro de verão, seguindo uma agenda de torneios os quais ela não pode ficar de fora.

