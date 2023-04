Talita completa 200 torneios internacionais no vôlei de praia

A jogadora de vôlei de praia Talita, natural de Aquidauana, acaba de completar uma marca impressionante de 200 torneios internacionais disputados. Emocionada com a conquista, ela compartilhou um relato em suas redes sociais, no qual relembrou os altos e baixos de sua trajetória esportiva.

A atleta também agradeceu à família e à equipe de apoio, que foram fundamentais para a jornada de sucesso.

"Não teria conseguido sozinha, minha família sempre foi e continua sendo a minha base, os grandes profissionais que trabalharam e continuam trabalhando comigo foram fundamentais para eu conseguir jogar por tanto tempo, as pessoas que acreditaram em mim e me ajudaram desde o início da minha carreira, os meus patrocinadores que tornaram possível ter uma equipe ao longo desses anos e todas as parceiras que eu tive o privilégio de dividir as quadras! E todos que torcem e me acompanham, mandando tantas mensagens de carinho após cada vitória e mensagens de conforto a cada derrota sofrida".