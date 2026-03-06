Atleta de paracanoagem de SidrolÃ¢ndia conquista ouro noÂ Brasil e garante vaga paraÂ mundial na PolÃ´ni

Alan venceu a prova com o tempo de 1min02s, confirmando o bom momento e a evoluÃ§Ã£o nos treinos / DivulgaÃ§Ã£o

O atleta Alan Nantes, da paracanoagem de Aquidauana, conquistou a medalha de ouro na Copa Brasil, competição realizada em Curitiba entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março. Com o resultado, ele garantiu vaga para o Campeonato Mundial da modalidade, que acontecerá em agosto na Polônia.

Alan venceu a prova com o tempo de 1min02s, confirmando o bom momento e a evolução nos treinos. "Hoje eu confirmei no cronômetro tudo aquilo que venho construindo nos treinos. Foram meses de preparação, 15 horas de estrada até Curitiba, treino mesmo cansado… porque campeão não negocia processo", afirmou o atleta.

A Copa Brasil teve como principal objetivo classificar os primeiros colocados para o Mundial na Polônia. Com a vitória, Alan garantiu a vaga na seleção brasileira e agora enfrenta o desafio de viabilizar financeiramente a participação na competição internacional.

O atleta ressalta que todas as despesas com viagem, hospedagem e alimentação são custeadas pelos próprios competidores, e por isso está buscando apoio da comunidade para representar o país. "É tudo cobrado pelo próprio atleta. Vou lá representar a seleção brasileira nesse campeonato", explicou.

Serviço – Quem puder contribuir pode fazer doações via Pix para a chave 5986068@vakinha.com.br (e-mail). Ao realizar a doação, é importante entrar em contato com o criador da vaquinha para informar sobre a contribuição, possibilitando o agradecimento e o controle das arrecadações. Outra forma de apoiar é compartilhando a vaquinha nas redes sociais ou divulgando para amigos e familiares que possam se sensibilizar com a causa.

