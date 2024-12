Atleta do projeto MS Pedalando para o Futuro conquista título estadual de ciclismo

Divulgação

A ciclista Larissa Martins, de apenas 11 anos, foi campeã estadual na categoria infantojuvenil da última etapa do ciclismo na modalidade XCO (Cross-Country Olímpico), realizada no último final de semana em Coxim/MS.



Ela é integrante do projeto MS Pedalando para o Futuro, uma parceria do Sesc MS com a Fundesporte, que promove a iniciação esportiva e o desenvolvimento do ciclismo no estado, como ferramenta de transformação social.



Larissa participa do projeto há três anos e, em 2024, passou a integrar a equipe feminina de base, composta pelas melhores atletas dos polos do programa. Além dela, mais duas atletas do projeto se destacaram na competição, conquistando o quarto e o quinto lugar na categoria.



O coordenador do projeto, professor Paulo Ricardo Nuñes, destacou o empenho das jovens e a rápida evolução da equipe. “Estamos muito satisfeitos com os resultados. Essa equipe foi formada há menos de um ano, mas, com treinos intensos e equipamentos adequados, conseguimos alcançar um nível de performance elevado. O foco no aperfeiçoamento técnico está trazendo resultados significativos.”



A conquista de Larissa reflete também o apoio e a dedicação de sua família. Sua mãe, Roseane Vieira Martins, ressaltou a importância de incentivar as crianças no esporte. “Ela ama o ciclismo, e nós sempre a apoiamos porque sabemos como isso é essencial. É uma alegria imensa vê-la se tornar uma campeã. Deixo um recado para outros pais: coloquem seus filhos no esporte. É uma atividade que ensina disciplina e promove muitos valores importantes.”



*Assessoria