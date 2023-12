Atleta mais veloz de MS é dona de casa de 64 anos

Dona Josefa Alexandre Ortiz, de 64 anos / Arquivo Pessoal

Diz a canção, de Almir Sater e Renato Teixeira, “ando devagar porque já tive pressa.” Uma frase que cabe na vida de muitas pessoas, porém, na de dona Josefa Alexandre Ortiz, de 64 anos, parece fazer pouco sentido. Dona Josefa, conhecida como “Zefinha Bolt”, título carinhoso, atribuído pelo treinador, professor Cleiton Medina, voluntário da equipe “Viver Ativo”, da cidade de Anastácio, que desempenha papel importante na preparação de dona Josefa.

A denominação foi dada à atleta, diante dos títulos que dona Josefa vem colecionando, já que ela foi três vezes campeã estadual nos 100 metros, podendo ser considerada na categoria, a mulher mais veloz do Estado do Mato Grosso do Sul. A última vitória aconteceu na cidade de Campo Grande, Capital do Mato Grosso do Sul, no dia 15 de novembro de 2023, no parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho.

Membro atuante da Associação Viver Ativo, uma organização que busca melhorar a qualidade de vida e a longevidade, por meio de exercício físico regular e orientado para o indivíduo idoso. A iniciativa é um programa da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), que congrega atletas da melhor idade, acima de 60 anos, na cidade de Anastácio, assim bem como em várias cidades do Estado do Mato Grosso do Sul, que também desenvolve esporte adaptado para a faixa etária.



Dentre as 26 cidades do Mato Grosso do Sul, competindo, dona Josefa foi a campeã nos 100 metros

“A gente participa todo ano dessas atividades da Fundesporte. A gente participa do vôlei também. Todos os anos, tem esses jogos. A primeira etapa é vôlei, bocha, na segunda etapa, que é individual, é corrida; a de atletismo, xadrez, dama, dominó, jogos de mesa, tênis de mesa, truco, sinuca, vários jogos. Eu gosto dessas atividades, tanto pra mente quanto para o corpo. A gente faz essas atividades, e aí quando é todo final de ano, da Fundesporte, tem esses jogos que a gente sai para competir. Desta vez, foram 26 cidades. Eu tirei em primeiro lugar nos 100 metros”, conta orgulhosa a atleta.



Uma mulher que é esposa, mãe, avó, atleta e coleciona cerca de 15 medalhas

Tudo começou na vida da dona Josefa, quando ela decidiu entrar para equipe da Associação Viver Ativo, de Anastácio, onde ela também pratica vôlei adaptado para a melhor idade e atletismo, apesar de haver outras modalidades a disposição dos interessados. Mesmo conciliando a vida de dona de casa, essa atleta não perde a disposição nem o ritmo e corresponde com talento em todas as atividades. Tanto nas domésticas, quanto nas esportivas.

“Eu tenho três filhos, cinco netos, que eles amam e ficam todos faceiros. Quando eu saio eu digo: Vou trazer uma medalha para vocês. Eu gosto muito das atividades que eu faço. No meu dia a dia eu sou dona de casa, esposa, avó. Eu gosto muito, é um remédio para mim. Eu não tomo remédio nem para pressão. Remédio nenhum eu tomo. Minhas atividades são o meu remédio, eu gosto. Chegou aquele horário de participar, deixo tudo e vou”, conta com orgulho “Zefinha Bolt”.

A referência do apelido carinhoso foi inspirada num desportista exemplar

Usain Bolt é um atleta jamaicano considerado o maior velocista de todos os tempos. Foi bicampeão olímpico e mundial. Também possui o recorde mundial nos 100 e 200 metros rasos e no revezamento 4 x 100 metros. Isso explica a posição dessa sul-mato-grossense que, além das várias medalhas, foi três vezes campeã estadual da melhor idade, podendo ser considerada a mulher idosa mais rápida do Estado.

E, como mencionado no início desta reportagem, tudo indica que dona Josefa, ou Zefinha, como também é conhecida, não aprecia andar devagar, conforme ela própria revela.

“Se eu sou veloz no dia a dia, eu acredito que sim. Eu já levanto cedo, cuido dos meus netos, minha filha deixa aqui comigo, porque ela dá aula, é professora, e a correria é o dia todo. Então eu também sou veloz nisso aí”, fala orgulhosa dona Zefinha.



A medalhista, que é uma atleta dedicada, reconhece todo incentivo que recebe, inclusive do professor Cleiton Medina que, segundo a idosa, não mede esforços para ajudá-la a se preparar para os torneios. Orgulhosa por suas conquistas, em uma fase da vida onde muita gente pensa em parar as atividades físicas, a atleta da melhor idade, tem um recado.

“O conselho que eu dou para essas pessoas que estão desanimadas, sem coragem, é que eles vão à luta. Que o exercício é um remédio para o nosso corpo. Agora, principalmente nessa idade da gente, que a gente vai chegando aos 60 e poucos anos, setenta, oitenta, você não pode desanimar. Não pode deixar o corpo ficar cansado. Tem que fazer atividade para a massa muscular do corpo. Esse é o conselho que eu dou para quem está desanimado, sentado na cadeira em casa”.



Os treinos da Associação Viver Ativo, acontecem no ginásio poliesportivo da cidade de Anastácio, às terças quintas-feiras.

No evento da Fundesporte que aconteceu em Campo Grande, os atletas de Anastácio tiveram um bom desempenho, como revela a classificação.

Zefa - 1° lugar nos 100m categoria A;

Telma - 3° lugar nos 800m categoria B;

Mauro - 3° lugar nos 100 categoria A;

João Paes - 2 ° lugar nos 800m categoria B e 3° lugar revezamento;

Antônio Brito - 2° revezamento.